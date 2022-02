Les Flagey Piano Days se font romantiques pour le 200e anniversaire de César Franck

Après une édition 2021 virtuelle, concentrée en une seule journée, les Flagey Piano Days, le rendez-vous iconique des amoureux des touches blanches et noires, retrouveront leur public. Et en cette année 2022, c’est César Franck, dont nous fêtons les 200 ans, qui donnera le ton du festival, avec une programmation d’inspiration romantique, avec quelques touches contemporaines. Un festival qui aura lieu du 17 au 20 février et que nous vous proposons de vivre en direct sur Musiq3.

Des concerts…

Le 10 décembre 2022, nous célébrerons le 200e anniversaire du compositeur liégeois César Franck. Et à cette occasion, le traditionnel festival des Piano Days de Flagey se fait romantique et propose une programmation en l’honneur de ce compositeur de génie et virtuose du piano.

Au programme, vous aurez l’occasion de retrouver de nombreux artistes qui ont fait de Flagey une étape incontournable de leurs parcours. Tels les artistes en résidence à Flagey, Boris Giltburg, Nikolai Lugansky et Nelson Goerner, qui interprétera aux côtés du Brussels Philharmonic Brahms mais aussi Martucci, un maître oublié. En outre, Florian Noack rendra, avec l’Orchestre Royal Philharmonique de Liège un vibrant hommage à César Franck.

D’autres pianistes tels que Cédric Tiberghien ou Valentina Lisitsa, connue pour ses centaines de milliers de vues sur YouTube, présenteront des œuvres caractéristiques du répertoire pour piano. Vitaly Samoshko, lauréat du Concours Reine Elisabeth en 1999, interprétera Chopin.

Dans le cadre de la série de concerts Entre Chien et Loup, créée en 2020 dans le but de mettre en évidence les jeunes artistes, Dmytro Choni et Roman Borisov feront en journée montre de leurs talents. Jose Gallardo éclairera le dimanche des plus belles musiques de Rachmaninov et Tchaïkovski. Et le festival se terminera en beauté par un récital de la géorgienne Elisabeth Leonskaia, surnommée "La grande Dame de l’Ecole Soviétique".