Les Flagey Piano Days en direct sur Musiq3 jusqu'au 12 février

Samedi soir à partir de 20h sur Musiq3, la traditionnelle Soirée Opéra de Nicolas Blanmont laissera sa place aux Flagey Piano Days. Retrouvez Cécile Poss et Pierre Solot au micro pour vous présenter et vous accompagner durant un concert de Boris Giltburg dans un Studio 4 à guichets fermés. Au programme, l’artiste en résidence à Flagey interprétera du Frédéric Chopin dans ses quatre Ballades. A côté de cela, l’amour tragique s’invitera sur scène dans une sélection d’œuvres tirées de Roméo et Juliette de Prokofiev. Maurice Ravel et Gaspard de la nuit viendront clôturer ce concert ainsi qu’un cycle d’un an que Boris Giltburg a consacré au compositeur.