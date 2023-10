Les Flagey Choir Days célèbrent la voix comme une porte d’entrée vers la spiritualité

Dans sa chronique autour de l’actualité musicale belge, Paula Floch présente un nouvel évènement incontournable, qui met à l’honneur le chant d’ensemble : les Flagey Choir Days qui se tiendront à Flagey du 13 au 15 octobre.

La musique de création à l’honneur avec le compositeur en résidence David Lang

La programmation du Flagey Choir Days nous fait traverser les époques et les genres : on voyage de la voix acoustique au sampler et du chant médiéval aux créations contemporaines. A propos de musique de création, c’est le grand compositeur américain David Lang qui est l’artiste en résidence de cette édition. On entendra plusieurs de ses œuvres et notamment la création de sa pièce We Were, par l’ensemble estonien Vox Clamantis, qui a ce son pur et clair des ensembles nordiques.

Reconnecter avec soi et les autres à travers le chant

A propos de cette composition, David Lang dit vouloir révéler davantage les pouvoirs émotionnels et spirituels du texte. Et justement, cette édition du festival célèbre l’union des voix comme une porte d’entrée vers une forme de méditation et de reconnexion à soi et aux autres, avec une grande attention portée à la diversité du répertoire.

Le Brussels Vocal Project, un ensemble régulièrement salué par la presse, proposera au public différentes pratiques pour favoriser cette connexion entre la musique et un groupe de personnes. C’est une pratique qu’ils appellent joliment le chant partagé.

Le directeur de l’ensemble Vox Luminis, Lionel Meunier, est le curateur du festival

Vox Luminis, qui ouvrira d’ailleurs le festival avec la Rappresentatione di anima e di corpo de Cavalieri. En tant que curateur, Lionel Meunier partage avec nous ses coups de cœur toujours dans ce thème d’une musique spirituelle. A noter, l’ensemble allemand Sjaella : six femmes qui chantent ensemble depuis qu’elles ont neuf ans, et on l’entend dans leur son hors du commun.

La soirée du 14 sera diffusée en direct sur Musiq3