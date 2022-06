Les Fjords, sources de grandes quantités de méthane.

Souvent associé à l'élevage du bétail ou aux déchets organiques, le méthane se cache également dans l'un des plus impressionnants joyaux naturels au monde : les fjords. Si les plus époustouflants d'entre eux se situent principalement en Norvège, on en trouve également en Suède, en Islande, au Groenland ou encore au Canada.

Et certains d'entre eux relâcheraient de puissantes émissions de méthane, deuxième gaz à effet de serre le plus puissant après le dioxyde de carbone, comme l'a confirmé le premier volet du sixième rapport du Giec publié en août 2021. D'après une étude de l'université de Göteborg en Suède, publiée dans Limnology and Oceanography Letters, les émissions de méthane à la surface des fjords seraient équivalentes à celles des océans profonds. Or les fjords représenteraient environ 0,13% des mers du monde quand les océans profonds en couvriraient 84%.

Ce serait notamment le cas du "Byfjorden", situé en Norvège, au nord-ouest de Bergen. Une équipe de chercheurs a en effet réalisé une étude de terrain sur une période comprise entre 2009 et 2021, afin de mesurer les émissions de méthane dans ce fjord.