C’est une tradition à l’heure de chaque fête du Travail ou "Journée internationale des droits des travailleurs", les partis politiques s’adonnent à un festival d’annonces. Une surenchère de mesures, plus facile à annoncer qu’à mettre en œuvre. Le sujet était au cœur de la chronique économique préparée par Maxime Paquay, responsable du service "Entreprendre" du journal l’Echo, ce vendredi matin sur La Première.

"Ce festival d’annonces du 1er mai, c’est un classique des mesures plus faciles à brandir qu’à rendre efficace dans un délicat exercice de positionnement politique, concurrence entre partis. Sauf que cette année, le contexte économique et international est pour le moins délicat. Nous allons assister ce dimanche à un 1er mai, post-Covid et en pleine guerre en Ukraine", entame Maxime Paquay.

Ce contexte particulier "implique que les déficits publics ont été creusés par les mesures de soutien, que l’inflation court toujours – plus de 8% en Belgique pour l’instant, et que le spectre d’une hausse des taux d’intérêt pointe lui aussi sérieusement le bout de son nez. Concrètement, les finances publiques belges sont sous pression, tout comme le budget de nombreux ménages, surtout les faibles revenus. Et de nombreuses entreprises évoluent encore et toujours dans un contexte pour le moins fragile".

D’où une nécessité pour le monde politique d’être consensuel ? "Peut-être pas à ce point-là, analyse Maxime Paquay. Mais en tout cas, la scène internationale instable n’est propice ni au feu ni à la poudre pour la Belgique, petit pays exportateur et donc sensible à ce tableau large, géopolitique, économique. La prudence est de mise. Il ne faut tuer ni l’emploi ni la croissance, surtout pas creuser le déficit public. Le moment est donc, aux demandes raisonnables, plus qu’aux promesses de monts et merveilles. Et la taxe sur la fortune sur les impôts les 1% les plus riches proposée par le Parti socialiste en est un bel exemple."