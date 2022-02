Les finances difficiles de Spa sauvées par 910.000 euros d’astreintes imposées par la justice à Fedasil?

En soi, le déficit budgétaire à l’exercice propre de 28.000 euros n’a rien de dramatique, sauf que c’est la deuxième année d’affilée que cela se produit. A l’Hôtel de Ville de Spa, certains n’hésitent désormais pas à parler de déficit "structurel" qui pourrait inciter à prendre de désagréables décisions dans un futur plus ou moins proche.

Les craintes de dérapage concernent des recettes budgétisées à hauteur de 190.000 euros liées aux astreintes que Fedasil doit à Spa. On se souvient que l’agence fédérale avait été condamnée en référé à une astreinte de 10.000 euros par jour pour non-respect de l’arrêté de la Bourgmestre du 26 octobre 2021 qui limitait le nombre de réfugiés à Sol Cress à 200.

J'ai décidé de lever l'arrêté limitant le nombre de réfugiés à 200

Ce jeudi, on apprenait cependant de la bouche de la Bourgmestre Sophie Delettre (MR) que le dossier avait pris une nouvelle orientation : "J’ai décidé de lever l’arrêté du 26 octobre limitant le nombre de réfugiés à 200, explique-t-elle. "En effet, j’ai validé ce que nous attendions depuis longtemps, en l’occurrence le plan interne d’urgence rédigé par l’utilisateur (ndlr : Fedasil via la société Svasta) qui doit être également présenté à la zone de secours. Nous avons reçu ce plan le 18 février et il est valable."

L’arrêté du 26 octobre n’est donc plus en vigueur et c’est donc le premier arrêté pris le 1er octobre 2021 qui est d’application et qui autorise l’accueil de 415 réfugiés. On en dénombre d’ailleurs 397 actuellement. Un arrêté qui impose aussi la présence de deux vigiles au funiculaire amenant aux Thermes et 4 à l’intérieur du Centre suite à plusieurs incidents.