Les finalistes sont enfin connus pour le Red Bull BC One Cypher Belgium

C'est avec une motivation hors-pair que plus de 50 danseurs et danseuses se sont présentés ce dimanche à Gent pour la qualification du Red Bull BC One Cypher Belgium.

Comme chaque année, la chance est donnée à tous les BBoys et BGirls du pays de se sélectionner pour la finale belge du BC One qui aura lieu cette année au KVS à Bruxelles, le samedi 29 avril 2023.

Un Line Up de haut vol !

Les meilleurs BBoys de Belgique ont une nouvelle fois joué le jeu de la qualification aux côtés de danseurs moins expérimentés créant des échanges intéressants ce dimanche au Centre "Together We Stand" à Gent.

La sélection a été faite par un jury professionnel composé de BGirl Hurricane aka Nacéra (France), Little King (Netherlands) & V.San (Germany) et la musique dans les mains de DJ Gossone.

En ce qui concerne les BGirls, 6 danseuses ont été sélectionnées et après un passage sur la scène du Cypher, les 4 meilleures seront maintenues pour les 1/2 finales et finales bien entendu.

Voici les noms des BBoys & BGirls que tu pourras retrouver sur la scène du BC One le 29 avril au KVS à Bruxelles et qui se défieront pour une place au Last Chance Cypher à Paris en Octobre et peut-être une place sur la "grande" scène le 21 octobre dans le stade de Rolland Garros:

B-Boys:

Mighty Jimm (2022 Winner)

Rateb

Dakeangz

Titris

Seizart

Sinx

Emilio

Tiro

Cis

XL

Djibril

Lucky

Kevin

Fabab

Source

Dacos

B-Girls:

Camine

Ilvy

Valentina

BGirl Luna

Maité

BGirl Moon

Ne manque pas ce moment qu'on peut déjà qualifier d'historique & d'ailleurs TARMAC sera présent pour te faire part de l'ambiance de la soirée mais le mieux est surtout d'être sur place pour y vivre cette expérience.

Get your Ticket Right Now ! Red Bull BC One Cypher Belgium: Page de l'événement et reste bien connecté sur TARMAC car il se peut que tu puisses aussi remporter tes tickets ici-même !

Let's BREAK !