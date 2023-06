Les finalistes du jeudi 1er juin, avec deux candidates très attendues par le public du Concours

Ce soir, première soirée de finale du Concours Reine Elisabeth 2023, nous allons découvrir 4 chanteurs qui devront convaincre le jury, avec un programme qu’ils présenteront accompagnés par l’Orchestre Symphonique de la Monnaie, dirigé par Alain Altinoglu. Présentation.

Les deux premières candidates de la soirée comptent parmi les plus attendues du public du Concours.

Tout d’abord, la contralto Jasmin White, américaine, 30 ans, formée entre autres à la Juilliard School à New York : elle a démontré lors des premières épreuves, une présence, une prestance… Elle a passé son enfance dans une réserve amérindienne qu’elle a dû quitter, et elle en parle volontiers en interview : "Il faut tellement d’argent, et de privilèges pour mener une carrière comme la mienne. Certaines communautés n’ont tout simplement pas accès à tout cela. Et je suis tellement bénie d’avoir pu étudier et prendre cette voie, de pouvoir représenter sur scène tout cet héritage, et des personnes qui ne pourraient même pas être là pour m’écouter."

Après Jasmin White, un tout autre profil : Floriane Hasler, mezzo-soprano française de 29 ans. Elle aussi dégage sur scène une sorte d’attraction, c’est la grâce. Elle vient d’une famille de musiciens baroques : "On ne va pas faire comme s’il n’y avait pas d’enjeu et de poids liés à la filiation de musiciens, on commence à trouver des façons de se parler, etc. mais ça se cherche déjà ensemble en famille avec beaucoup d’amour et de bienveillance !"

Après la pause, on entendra deux autres candidats, la basse sud-coréenne Inho Jeong, suivi de la soprano Anna-Sophie Neher de nationalité allemande et canadienne.