Les fils de Thom Yorke de Radiohead et Janick Gers d'Iron Maiden sortent un single commun

Noah est aussi membre du duo londonien Hex Girlfriend. Le mois dernier, le musicien a partagé le single 'Lucky Black Cat', qu’il qualifiait de "très inspiré par Nick Drake et Bruce Springsteen".

"Il s'agit des rebondissements du destin et des sentiments, et de mon sentiment personnel de gratitude pour les personnes que j'ai la chance de côtoyer et les choses que j'ai réussi à faire cette année", avait-t-il déclaré.