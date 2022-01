Pourquoi on adore les films de météore !?

Appartenant au genre Films Catastrophe, le film de météore, on adore ! La preuve avec "Don’t look up" emmené par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, à voir au cinéma et ailleurs sur plateforme de streaming. Dans ce film catastrophe, deux scientifiques mettent en garde la présidente des Etats-Unis puis l’Amérique via une émission télé sur la très prochaine (6 mois) destruction de la Terre par une météorite. Mais personne ne veut les croire. Enfin si mais il y a d’autres priorités pour Madame la présidente et il existe d’autres infos plus positives à faire passer par la petite lucarne dixit les présentateurs de l’émission la plus regardée dans le pays. Décrédibilisés sur internet, nos deux scientifiques tentent malgré tout d’alerter l’opinion publique sur la fin du monde qui approche… À la fois cynique, vrai, sombre, amer, absurde et drôle, "Don’t look up" (soit le slogan des anti-météorites qui ne veulent pas accepter la réalité et qui refusent de regarder la chose approcher mortellement de notre planète… ça ne vous rappelle pas quelque chose !?), ce film est une satire écolo et cosmique, une tragicomédie sur le déni et autres proliférations de fake news voire de théories du complot. Alors oui on rit mais on réfléchit aussi beaucoup sur tout ce qui y est dit… quand on ne pleure pas (vu la fin, promis pas de spoil) !