Les films de la pop culture en version LEGO

Pour se remémorer les frissons qu’on a eus lorsqu’on a vu la première fois le T-rex de Jurassic Park, LEGO propose un modèle d’exposition à 99,99 euros.

L’évasion du T. rex de Jurassic Park, ce n’est pas moins de 1212 pièces. Il mesure plus de 58 cm de large et comprend 2 Ford Explorers avec des détails reconnaissables. De plus, on retrouve Alan Grant, Ian Malcolm, Tim Murphy et Lex Murphy en minifigurines.