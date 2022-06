Les filles sont-elles les plus fortes à l'école ?

Certains stéréotypes ont la dent dure même si on constate une légère évolution chez les jeunes. Et tout le monde aurait à y gagner. Le fait que des filles accèdent à des métiers d’ouvriers, par exemple, pourrait conduire à une amélioration des conditions de travail en accentuant la lutte contre la pénibilité.

Et puis, quelle plus grande liberté et quel plus grand bonheur que de pratiquer le métier qu'on aime, tout simplement !?