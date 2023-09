"Les Filles d’Olfa", un regard bouleversant et sans concession sur la condition des femmes en Tunisie aujourd’hui

Conçu comme un véritable laboratoire thérapeutique, " Les Filles d’Olfa " convoque des souvenirs délicats et explore les recoins les plus troubles de l’âme au cœur d’une expérience cinématographique puissante et douloureuse qui ravive les blessures du passé pour mieux panser les plaies et construire l’avenir. Profondément engagé, politique et féministe, le film oscille constamment entre la violence et l’espoir, l’ombre et la lumière, pour dire le drame du radicalisme religieux et libérer enfin la parole sur cette question sensible. Le résultat touche au vertige et à une grande vérité humaine.