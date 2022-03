Les filles attribuent davantage leurs échecs à un manque de talent

Les chercheurs ont en outre montré qu'il existe une forte corrélation entre l'idée d'être moins talentueuse et trois autres indicateurs étudiés dans le cadre de l'enquête Pisa: plus les filles pensent manquer de talent par rapport aux garçons, moins elles ont confiance en elles comparé à eux, moins elles apprécient la compétition, et moins elles ont de chance de se voir travailler plus tard dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (réputé masculin et bien rémunéré).

Or, ces trois indicateurs sont souvent cités comme des raisons pouvant contribuer à l'existence du plafond de verre, auquel se heurtent les femmes pour accéder aux positions les plus élevées.

Sortir de la rhétorique du talent pur

Ces résultats se révèlent ainsi peu encourageants pour l'avenir: ils "suggèrent qu'il est peu probable que le plafond de verre disparaisse à mesure que les pays se développent ou deviennent plus égalitaires", selon l'étude.

Une piste avancée pour faire bouger les lignes: "sortir de la rhétorique du talent pur", avance Thomas Breda. "La réussite passe par un apprentissage fait d'essais et d'erreurs. (...) Si on déconstruit l'idée du talent pur, on va aussi déconstruire l'idée que les filles sont moins naturellement dotées de talent que les garçons".