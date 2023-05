Les filets fantômes, fléau invisible des océans.

"Engins de mort" omniprésents dans les océans, les filets fantômes et autres engins de pêche perdus ou abandonnés piègent les animaux marins et polluent les plages du monde entier. Récupérés et transformés, ils finissent aussi parfois dans les musées.

Le problème est connu depuis les années 1960, quand les flottes de pêche ont commencé à troquer leurs filets en fibre naturelle pour le plastique. Plus efficaces et plus maniables, les engins de pêche (casiers, sennes, chaluts, filets) ont aussi vu leur espérance de vie en mer s'accroître considérablement.