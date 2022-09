Les figues rôties au chèvre frais et pancetta par Margaux

Préparation

Allumez le four à 180°.

Faites cuire les tranches de pancetta dans une poêle pendant quelques minutes. Si celles-ci sont trop grasses, n’hésitez pas à les éponger avec du papier essuie-tout. Laissez-les refroidir et sécher.

Dans un saladier, mélangez le chèvre frais, 2 c à s de miel, un peu de thym et la pancetta émiettée en morceaux. Assaisonnez avec une pincée de sel et du poivre.

Nettoyez et pelez les figues. Entaillez-les en réalisant une croix sur le milieu. Il est important qu’elles continuent à tenir ensemble afin de pouvoir les farcir. Farcissez-les avec le chèvre frais.

Disposez-les dans un plat et faites cuire pendant 10-15 minutes au four.

Pour la vinaigrette, mélangez 1 c à c de miel, la moutarde et le vinaigre balsamique. Diluez le tout avec de l’huile d’olive. Mélangez les jeunes pousses de mesclun avec la vinaigrette.

Servez les figues rôties tièdes avec la salade.