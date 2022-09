Les fictions locales ont été les plus regardées à la TV en Europe en 2021

Les fictions produites localement ont dominé les audiences de cette catégorie de programmes dans plusieurs pays européens, dont la France, en 2021, selon une étude du régulateur des médias publiée jeudi.

Le top 10 français de l’an passé est ainsi "intégralement composé de fictions produites localement", à l’image des classements italien, allemand et britannique, indique l’Arcom dans une enquête réalisée avec des données de Glance, le service international de Médiamétrie.

Jusqu’en 2016, ce palmarès "était composé pour moitié de fictions américaines et britanniques et, de 2017 à 2019, deux à trois séries américaines (y) figuraient", rappelle le régulateur de l’audiovisuel et du numérique.

Avec quatre fictions en haut de classement, dont la série comico-policère "HPI" en première position, TF1 se distingue mais, "après des années de forte domination", le groupe privé doit désormais compter avec la concurrence du service public.

Sur les 20 meilleures audiences de fiction, 11 ont été réalisées par des programmes de France Télévisions, notamment par les séries "Capitaine Marleau" (5e) et "Meurtres à…", confirmant la trajectoire entamée en 2020 par le service public français.