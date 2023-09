Les fictions audio, une nouvelle porte d’entrée dans le multivers des séries et des films

Pour suivre une série ou un film… vous allez désormais devoir écouter des fictions audio ! En plus des épisodes diffusés à la télévision ou des volets projetés au cinéma, les studios proposent désormais des fictions audio pour enrichir l’univers des séries et des films.

Audible avait déjà créé l’événement avec sa fiction audio "Marvel’s Wastelanders : Star-Lord" portée par Antoine de Caunes et José Garcia, prolongeant ainsi l’histoire des anciens gardiens de la galaxie en audio 30 ans plus tard. Et avec "Slayers : A Buffyverse Story", cette tendance continue. Cette nouvelle série audio basée sur la série culte "Buffy contre les vampires", dont le dernier épisode a été diffusé il y a vingt ans, est disponible depuis le 12 octobre dernier avec une intrigue dédiée au personnage de Spike, l’ancien ennemi et amant vampire de Buffy Summer, la tueuse de vampires.

Mais Audible n’est pas le seul à vouloir développer un multivers en audio. Disney a également annoncé une nouvelle fiction audio basée sur l’histoire de "La Reine des neiges", destinée aux 6-12 ans. Baptisée "The Disney Frozen Podcast : Forces of Nature", la série en podcast contiendra douze épisodes racontant les aventures d’Anna et d’Elsa alors qu’elles doivent faire face à des étranges êtres mécaniques menaçant la forêt enchantée. Si aucune date de lancement n’a été annoncée, cette fiction audio pourrait bien avoir un impact dans le déroulement de l’intrigue du troisième volet, déjà annoncé au cinéma sans date de sortie, étant donné que de nouveaux personnages seront intégrés à l’histoire.

Avec le boom des fictions audio, les studios pourraient bien se diriger de plus en plus vers ces nouveaux programmes pour nourrir davantage les sagas et toucher un public plus large.