Les fibres durables, tout sauf une réalité dans l'industrie de la mode.

La mode compte aujourd'hui parmi les nombreuses industries qui multiplient les efforts pour réduire leur empreinte environnementale. Cela passe par de nouvelles pratiques, comme la seconde main ou l'upcycling mais aussi par le recours à de nouvelles matières plus durables et responsables. On ne les compte d'ailleurs plus, des fibres créées à partir de plastique recyclé au désormais célèbre tissu innovant conçu à partir de mycélium en passant par ces fibres textiles produites à partir de byssus de moules.

Des initiatives qui témoignent de la volonté de certains acteurs de se réinventer pour tendre vers une mode plus durable mais qui, contrairement à ce que pourrait laisser penser la profusion de ces collections, ne sont pas suffisantes pour contribuer à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius.

C'est le constat que l'on peut retenir du dernier rapport annuel de l'organisation Textile Exchange, qui accompagne les marques souhaitant se tourner vers des matières à faible impact environnemental.