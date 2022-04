Les fiançailles de Jennifer Lopez et Ben Affleck : la bague hallucinante

Vingt ans après leurs premières fiançailles, Jennifer Lopez et Ben Affleck vont se marier ! La deuxième fois, sera-t-elle la bonne pour le couple qui s’est remis ensemble l’année passée ? La chanteuse de 52 ans a confirmé la nouvelle sur son site On the Jlo, et a par la même occasion dévoilé sa bague hallucinante.

Depuis quelques jours, les rumeurs de fiançailles circulaient suite à l’apparition de Jennifer avec une bague à son annulaire gauche. Lors d’une balade avec sa fille Emme, elle s’est fait photographier avec une pierre précieuse à son doigt, qu’elle tentait de dissimuler en la tournant vers la paume de sa main.

Après avoir teasé l’annonce sur son Instagram, JLo a dévoilé sa bague de fiançailles qu’elle trouve parfaite sur son site officiel. L’incroyable pierre est un diamant vert de 8,5 carats. Un "petit" joyau estimé à plus de 10 millions de dollars, et éclipse ainsi la première bague de Ben Affleck, qui était ornée d’un diamant rose de 6,1 carats.

La couleur verte a une signification particulière pour l’interprète de "Ain’t Your Mama" puisque c’est sa couleur porte-bonheur. "Peut-être vous souvenez-vous d’une certaine robe verte. J’ai réalisé qu’il y a de nombreux moments dans ma vie où des choses incroyables se sont produites lorsque je portais du vert." avait-elle mentionné dans l’une de ses newsletters de son site.