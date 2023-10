Les feux de signalisation font de moins en moins autorité

En 2022, 85.000 infractions pour franchissements de feu rouge ou orange ont été constatées par les services de police du Royaume. C’est le nord du pays qui passe essentiellement à la caisse pour ces écarts de conduite. Avec 75. 000 PV dressés. Il faut dire que la Wallonie a beaucoup moins équipé ses infrastructures de carrefour en matériel répressif. Ce dont profitent manifestement les usagers en dehors des gros carrefours accidentogènes. Le flagrant délit est de mise, ce qui procure un terrain assez permissif, surtout aux piétons. Des piétons qui paieront pourtant la même amende de 174 euros que l’automobiliste brûleur de feu. Attention aux conducteurs récidivistes, le juge est en droit de porter l’amende de 240 à 4000 euros ou de retirer le permis de 8 jours à 5 ans.

Enfin, les conducteurs en possession de leur permis depuis moins de deux ans seront d’office soumis à un retrait de permis.

L’an passé, l’ignorance des feux de signalisation a provoqué plus de 300 accidents graves. Aux côtés des causes de distraction et de conduite sous influence, on retrouve bien sûr en majorité le caractère intentionnel du franchissement. Ce qui inquiète de plus en plus les autorités, c’est le feu orange qui semble avoir perdu toute autorité.