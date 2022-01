Les Feux de l’amour : Melody Thomas Scott (Nikki) fait des confidences

Melody Thomas Scott, l’interprète de Nikki, l’un des personnages phares des " Feux de l’amour ", fêtera bientôt ses quarante-trois années dans la série ! Pour cette occasion, elle se confie.

On apprend, entre autres qu’un épisode spécial lui sera dédié dans les prochains jours. C’est lors d’une interview accordée avec nos confrères de Télé 7 jours que l’actrice revient sur cet épisode spécial : " Les producteurs ont tout mis en œuvre pour célébrer, comme il se doit, cette longévité : avec non seulement un épisode spécial, en forme de lettre d’amour à l’histoire de Nikki, mais également une fête fabuleuse. C’était l’occasion de remercier ceux qui m’ont soutenue depuis le début " explique l’actrice.

La comédienne qui joue dans la série aux côtés d’Eric Braeden, évoque également le décès de Kristoff St John, acteur de la série qui incarnait le personnage de Neil Winters, décédé en 2019 : " Il n’est jamais évident de dire au revoir à ceux dont on était proche, comme mon bien-aimé Kristoff St. John. Lui et son personnage nous manquent tous les jours, à la fois à Genoa City (la ville fictionnelle où se déroule la série) et dans les coulisses ".

La comédienne compare sa vie avec celle de son personnage Nikki avec humour, Melody Thomas Scott explique en riant " Ma vie est surtout beaucoup moins glamour que la sienne ! Après avoir passé toute la semaine dans sa peau, il m’est agréable de la ranger au placard et de me détendre le week-end ". Cependant il faut avouer que son personnage a vécu des événements terribles dernièrement. Elle explique alors que les péripéties de Nikki ne sont pas prêtes de s’arrêter : " Disons qu’il va y avoir des bas… et des hauts ! (Rires) Des révélations autour de J.T. (Thad Luckinbill), son gendre, vont s’enchaîner, embarquant les fans dans une folle aventure. "