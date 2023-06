"Les Feux de l’amour" fête ses 50 ans aux côtés des jeunes acteurs de "Ici tout commence"

Pour l’occasion, plusieurs acteurs de la série avaient fait le déplacement depuis Los Angeles. À savoir : Amelia Heinle (Victoria Newman), Christel Khalil (Lily Winters), Bryton James (Devon Winters) et Melody Thomas Scott (Nikky Newman). Interrogée par Ciné-Télé Revue, cette dernière a d’ailleurs tenu à exprimer sa reconnaissance vis-à-vis des équipes de la série, aux côtés desquelles elle travaille depuis 1979 :

"Nous nous sentons très honorés et bénis de faire partie de cette série emblématique, non seulement les acteurs, mais aussi l’équipe de production. Nous sommes tous très proches les uns des autres, comme une famille. D’ailleurs, on passe souvent plus de temps avec nos collègues qu’avec notre vraie famille. C’est donc un sentiment merveilleux, et ça nous donne quelque part l’impression qu’on va rester dans la série pendant cent ans !" a-t-elle déclaré avec émotion.