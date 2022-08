Les feux de forêt multipliés par deux dans le monde en 20 ans

Au final, la perte de couverture forestière due aux incendies augmente d'environ 4% par an, soit 230.000 hectares supplémentaires. Et environ la moitié de cette augmentation est due aux incendies plus importants dans les forêts boréales, "probablement le résultat du réchauffement des températures dans les régions septentrionales", notent les chercheurs.

Selon eux, le changement climatique est "probablement un facteur majeur" de ces augmentations, les vagues de chaleur extrêmes, qui rendent les forêts arides, étant désormais cinq fois plus probables aujourd'hui qu'il y a un siècle et demi.

Emissions massives de CO2

La destruction de la forêt par ces incendies, aggravés par la sécheresse et les fortes chaleurs, entraînent des émissions massives de gaz à effet de serre, ce qui aggrave encore le changement climatique par le mécanisme d'une "boucle de rétroaction incendie-climat", ajoutent-ils.

"Dans ces régions boréales, le CO2 s'est accumulé dans le sol pendant des centaines d'années et a été protégé par une couche humide sur le dessus", a expliqué à l'AFP James McCarthy, analyste de GFW. "Ces incendies, plus fréquents et plus graves, brûlent cette couche supérieure et libèrent ce CO2".

Les forêts sont l'un des meilleurs moyens de défense dont nous disposons contre le changement climatique

Cette dynamique, avertit l'étude, pourrait à terme faire perdre aux forêts boréales leur statut de puits de carbone.

Les chercheurs appellent les gouvernements à améliorer la résilience des forêts en mettant fin à la déforestation et en limitant certaines pratiques locales de gestion forestière, notamment le brûlage contrôlé, très à risque pendant les périodes de sécheresse. "Les forêts sont l'un des meilleurs moyens de défense dont nous disposons contre le changement climatique", a souligné James McCarthy.