Les feux culturels des Indiens en Californie

Les Indiens d’Amérique ont pour tradition de brûler la forêt pour mieux la préserver. Une aberration pour notre culture occidentale car le feu est une menace, un danger. Mais avant de brûler, tout un rituel est à respecter. En Californie, les tribus Mono et Miwok pratiquent les feux culturels depuis des milliers d’années. En trois jours, 30 hectares de végétation vont être brûlés pour régénérer la forêt et mieux préparer la saison des incendies. Une tradition spirituelle et écologique qui a failli disparaître au début du siècle dernier. Aujourd'hui, les pompiers américains s'intéressent de près à ces pratiques ancestrales, pour éviter les incendies, mais également pour préserver la biodiversité. Reportage en Californie.