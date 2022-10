"Les feuilles mortes" : un ballet, un film puis une chanson culte, d’Yves Montand à Chet Baker

Un an plus tard, en 1946, Marcel Carné réalise son film Les Portes de la Nuit. Jean Gabin et Marlène Dietrich devaient incarner les protagonistes mais, finalement, pour diverses raisons, ce sont deux jeunes acteurs débutants, Yves Montand et Nathalie Nattier, qui seront au casting.

Dans une scène du film, le personnage de Diego, incarné par Yves Montand, entend le Destin, déguisé en clochard et incarné par Jean Vilar, jouer une mélodie à l’harmonica.

Diego se met alors à griffonner des paroles sur la nappe et il fredonne la mélodie. Il se met à chanter. C’est la première fois qu’on entend un petit peu Les feuilles mortes. Cette mélodie reviendra tout au long du film de Marcel Carné mais on ne l’entendra jamais en entier.