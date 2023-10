Les feuilles mortes au jardin, les réponses aux questions le plus souvent posées

Si elles sont amassées en un vaste tas, les feuilles mortes patiemment ratissées au jardin ne se décomposeront pas rapidement. Sous le poids de l’ensemble, elles se tassent, formant des blocs compacts. Dans un an, on risque de retrouver le cœur du tas pratiquement intact. Une aération est indispensable pour un compostage efficace. Il faudra donc retourner le tas à la fourche tous les deux mois et mouiller sous le jet du tuyau d’arrosage les zones de feuilles trop sèches.

Pour nous épargner tout ce travail, nous pouvons constituer des cylindres à compostage. Cinq mètres de treillis métallique pour clôture permettent de former un cercle d’un mètre cinquante de diamètre. Ce cylindre de treillis pourra accueillir plus de deux mètres cubes de feuilles. L’aération largement disponible via la grande surface de treillis permet une bonne décomposition. À terme, on obtiendra un terreau de feuilles à utiliser prioritairement pour nos semis et substrats de rempotage.