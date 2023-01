Les fêtes en pleine mer, des mains détruites par les efforts, 33 jours sur un bateau : le Belge Louis Cruysmans traverse l’Atlantique à la rame

La Gamora, dans les Canaries. On est le 11 décembre. Louis s’apprête à embarquer avec 3 potes anglais Will Hole, Henry Putt et Olly Collins, pour un voyage d’au moins un mois. "Au départ on était un peu nerveux. On savait qu’on était bien préparé, on avait fait une préparation de 18 mois mais on était quand même un peu nerveux. Après, on a dû arriver au départ 12 jours avant le début de la course et donc au moment du départ, on avait plus qu’une seule envie, c’était d’y aller !"

L’Atlantic Challenge c’est avant tout une course mais pour les membres des Atlantic Endeavoar, comme ils se surnomment, l’intérêt était ailleurs : "on voulait faire cette course pour nous lancer un défi à nous-même d’abord. Aucun de nous n’a fait de la rame auparavant mais on voulait relever un gros défi avant que nos vies, le fait d’avoir des enfants par exemple, ne nous le permettent plus. C’est vrai que c’était une course, des équipes étaient là pour la gagner mais ce n’était pas notre objectif. Au final on est assez content car on termine 7e derrière six bateaux qui étaient là pour gagner donc on était assez fier de nous." Mais outre le challenge sportif, les quatre rameurs ont traversé l’Atlantique pour lever des fonds pour deux associations caritatives, The Oli Hilsdon Foundation et Mind, qui leur tenaient à cœur. Et grâce à leurs efforts, l’équipage a déjà récolté plus de 100.000 euros.