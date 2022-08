Les Fêtes de Wallonie sont de retour pour une nouvelle édition !

Après une édition un peu particulière l'année dernière, la RTBF est heureuse de vous annoncer le grand retour des Fêtes de Wallonie !

Rendez-vous à Namur du 15 au 19 septembre

Les traditionnels concerts auront lieu sur la Place Saint-Aubain ainsi que sur la Place d'Armes. Cette année encore, les Fêtes de Wallonie à Namur feront vibrer plus que jamais le cœur des Namurois(es) ! Au programme : Foklore, mémoire, tradition, identité namuroise et divertissement.

Retrouvez ici le programme complet des concerts

Rendez-vous à Charleroi du 09 au 11 septembre

La Place de la Digue se transformera en Guinguette géant, dont la scène accueillera des artistes et des groupes de cover dans tous les styles et pour tous les goûts. Rendez-vous les 09, 10 et 11 septembre pour savourer, déguster, rire, découvrir, partager, chanter, danser…mais surtout vous amuser en famille à Charleroi.

Rendez-vous à La Louvière du 15 au 19 septembre

Pour cette édition 2022, La Louvière accueille des artistes d’exception sur la scène de la Place Communale. Vous le savez : les Fêtes de Wallonie sont devenues, à La Louvière, un rendez-vous incontournable de l'année.