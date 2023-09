Les Fêtes de Wallonie : "La langue wallonne ne vit que si elle est parlée" !

En ce week-end du centenaire des Wallos, c'est le bon moment de se poser la question, qui parle encore le wallon ? Et à quoi cela sert il ? Les chiffres sont édifiants. En 1920, 80% des Wallons parlaient le picard, le lorrain, le champenois ou le wallon. Plus de cent plus tard, en 2023, seulement 10% parlent une des nos quatres langues régionales.