Les Fêtes de Wallonie, en direct de Namur, ce samedi 17 septembre à 20h20 sur la Une

Autres rencontres dans l’émission, les portraits trois Namurois passionnés par leur ville : Gérald Hénin, Ludovic Vanackere et Sébastien Limbourg. Le premier nous guide dans le Namur qu’il aime, du café " Le Collège ", une véritable institution locale, à l’église Saint-Loup, en passant par l’athénée royal François Bovesse et la rue Fumal qui abrite le musée Félicien Rops. Ludovic Vanackere est, lui, chef de deux restaurants namurois. Ardent défenseur des produits de bouche durables et locaux, il nous présente ses plats spécialement conçus pour " les Wallos " ainsi que ses sept sortes de Pékets maison. Enfin, Sébastien Limbourg, alias Kahef, est graffeur. On lui doit une série de fresques urbaines visibles un peu partout dans le centre de ville de Namur.