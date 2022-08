Les Fêtes de Wallonie à Namur : les infos pratiques

Accès Place Saint-Aubain

L’accès à la Place Saint-Aubain se fait uniquement à pied par la Rue Basse Marcelle ou par la Rue du Collège. Tous les autres accès à la place sont fermés.

En voiture

Namur est à la croisée des axes autoroutiers E411 (Bruxelles-Luxembourg) et E42 (Liège-Mons).

Stationnement

Des parkings malins gratuits sont mis à disposition par la ville dans plusieurs endroits en périphérie du centre. Retrouvez toutes les informations sur ces parkings et les moyens de rejoindre le centre-ville en cliquant ici

Plusieurs parkings payants sont accessibles, selon leurs propres heures d’ouvertures, dans le centre-ville de Namur. La liste est disponible ici

En train

Arrivée via la gare de Namur, à moins de 10 minutes à pied du centre-ville.

Elle est idéalement située sur le réseau ferroviaire et dessert les principales villes de Belgique, plus d’infos ici

En bus

Le centre de Namur est desservi par de nombreuses lignes de bus TEC.

Plus d’infos sur letec.be