Les Fêtes de Wallonie à Liège

La cour du Palais des Princes Evêques résonnera au son des concerts de 98% Maximum Soul, des Gauff et de Bouldou, mais de vendredi à dimanche ce sont aussi toutes les confréries de la province et d’ailleurs qui viendront faire déguster les bons produits wallons qu’elles défendent becs et ongles. Dans le même temps, le B3, le nouveau pôle provincial de Bavière, fera la part belle aux Indés, une séries de concerts réparties sur 2 scène de jeudi à samedi avec entre autre It It Anita qui y célébrera ses 10 ans d’existence. Rendez-vous du 14 au 17 septembre. Détails en compagnie de Thomas Reynders