Les Fêtes de Gand ont attiré 1,6 million de visiteurs en 2023

Les Fêtes de Gand, organisées sur dix jours, ont attiré un total de 1,625 million visiteurs cette année, soit 55.000 de plus qu’en 2022, indique la ville de Gand lundi. Le dernier jour de l’évènement a attiré 100.000 personnes, contre 90.000 l’année passée.

"Les visiteurs sont venus, en grande majorité, à vélo ou avec les transports en commun et ont fait en sorte que cette édition soit plus propre avec un quart de déchets en moins", indique l’échevin gantois des Fêtes, Bram Van Braeckevelt. La société de transports flamande De Lijn a notamment transporté 272.000 voyageurs, soit environ 7% de plus que lors de la précédente édition. Selon l’intercommunale de traitement des déchets Ivago, il y a eu 8% de déchets récoltés en moins que l’année dernière. La quantité de déchets balayés dans les rues a diminué de 23%, tandis que les déchets dans les corbeilles et les conteneurs ont augmenté de 17%, rapporte la ville de Gand.

Par ailleurs, la police a dénombré un total de 75 bagarres lors des festivités. 103 voitures ont été remorquées, 1246 personnes ont reçu une amende de 120 euros pour avoir uriné en public, contre un peu moins d’un millier l’année passée, et 702 objets perdus ont été rapportés. Les pompiers, quant à eux, se sont rendus 28 fois sur place. Il était question d’incendie dans quatre cas. Il y a également eu un cas de feu dans une poubelle et six alarmes incendies automatiques se sont déclenchées. Les pompiers ont également procédé à 17 interventions techniques, parmi lesquelles cinq pour détacher un antivol de vélo.

Un centre d’assistance pour comportements transgressifs était, cette année, réparti sur deux chalets et des actions de sensibilisation ont été organisées. Le centre a recueilli 60 signalements de comportements transgressifs, parmi lesquels 22 liés à des attouchements.