Les fêtes de fin d’année sur Musiq3

Vous retrouvez toujours vos matinales, à partir de 7h. Clément Holvoet accompagne votre réveil, rejoint chaque jour par Caroline Veyt pour sa chronique Outside for Christmas, qui vous propose des sorties à faire durant ces vacances. Vous pourrez ensuite retrouver ses propositions de sorties en famille sur notre site. Caroline Veyt vous accueillera elle dans La matinale durant la semaine du 2 janvier.

Du 26 au 30 décembre, c’est Caroline Sordia qui vous prend le micro dans L’Odyssée sur une programmation de Chantal Zuinen. Chaque jour, et cela pour deux semaines, à 10h30, retrouvez un épisode des Aventures d’Octave et Mélo, une série de petits podcasts d’Adèle Molle et Radio France qui promettent un divertissement musical pour les plus petits ! A 11h30 dans L’Odyssée, place à Francesco Biamonte de la Radio-télévision suisse et sa chronique Quoi. Pierre Solot reprendra la présentation de l’émission dès lundi 2 janvier.

Bonjour, Bonsoir cède sa place au feuilleton César Franck, de chair et de sons pour deux semaines, du lundi au vendredi de 17h à 18h. Un feuilleton de Xavier Falques créé pour le bicentenaire de la naissance du compositeur belge, réalisé par Cyrielle Cour.