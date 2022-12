Les fêtes de fin d’année au Musée de la Vie wallonne à Liège

Caroline Veyt vous propose une nouvelle sortie en famille pour Outside for Christmas, au Musée de la Vie wallonne à Liège.

C’est déjà la 15° édition de Noël au Musée, et on peut dire qu’avec le temps, l’événement prend de l’ampleur ! Noël au Musée est une initiative du Musée de la Vie wallonne, à Liège, et à travers les différentes activités qu’ils proposent pendant les fêtes, le but est toujours de faire un lien entre les collections du musée et ces animations.

Cette année, pour la première fois, différents ateliers sont organisés et comme le Musée propose une exposition autour des métiers d’art, ce sont des artisans qui viennent animer ces ateliers et apprendre leur technique aux enfants et à leurs parents. Cette semaine, certains ont déjà fait des décorations de Noël pour le sapin et d’autres des décorations de table. Et le 4 janvier aura lieu le dernier atelier où l’on apprendra à faire des cartes de vœux !

Autre chouette activité proposée par le musée, ce sont les Contes du matin. Des histoires racontées le vendredi à 10h30. Le conte de la semaine prochaine, le 6 janvier à 10h30, est Le Quatrième Roi Mage. C’est l’histoire du quatrième Roi Mage, qui n’est jamais arrivé à Bethléem parce qu’il a fait plein de rencontres en cours de route. On y aborde différentes valeurs autour de la famille, du partage, et de la rencontre. Une histoire pleine de bienveillance ! Et elle sera suivie d’une visite du musée.

Le Musée de la Vie wallonne propose aussi des séances de théâtre de marionnettes ; la pièce jouée c’est Li Naissance… vous aurez compris de quelle naissance il s’agit. Et ! Grande nouveauté cette année, le Musée propose un accompagnement musique live du spectacle de marionnettes par Marc Malempré ; il est danseur, chanteur, musicien né en région liégeoise et il a grandi avec les musiques traditionnelles. Rendez-vous au musée les mardis, mercredis et jeudis à 14h30 ainsi que les dimanches à 10h30 !

Enfin, le musée propose sa pause gourmande le jeudi 5 janvier à 14h, vous êtes attendus au musée pour l’Epiphanie ! Vous ne ferez pas que manger. Avant de déguster la galette, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les traditions de fin d’année… un délicieux moment en perspective !

La magie de Noël s’empare du Musée de la Vie wallonne, à Liège. Plein d’activités dont les tarifs varient en 3€ et 5€ à vivre en famille vous sont proposées tout au long des vacances… ateliers, contes ou marionnettes, il y en a pour tout le monde !