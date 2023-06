Les festivals de Werchter proposeront gratuitement de l’eau et des brumisateurs

Werchter Boutique et TW Classic, les deux festivals d’un jour organisés ce week-end au parc des festivals de Werchter, prennent des mesures contre la chaleur attendue ces prochains jours. L’organisation proposera notamment de l’eau et des brumisateurs gratuits.

Des températures jusqu’à 28 degrés sont attendues ce week-end dans le nord du Brabant flamand. La pluie n’est pas attendue dans la région avant lundi. LiveNation, qui organise les festivals de Werchter, demande avant tout aux visiteurs et au personnel de se protéger au mieux du soleil et de s’hydrater suffisamment. L’organisation a annoncé jeudi mettre à disposition des distributeurs de crème solaire sur l’ensemble du site. Des brumisateurs seront également installés dans tout le parc des festivals. De l’eau gratuite sera disponible dans les sanitaires. Si nécessaire, l’organisation distribuera de l’eau supplémentaire à l’entrée du site et devant la scène. Les prévisions météorologiques seront surveillées en permanence durant le week-end, a ajouté l’organisation. Werchter Boutique est prévu le samedi 17 juin avec P ! NK comme tête d’affiche, le TW Classic suivra le lendemain avec Bruce Springsteen en vedette. Les deux festivals affichent complet.