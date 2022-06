Les Festivals de Wallonie 2022. C’est la folie !

Pointons un concert par festival.

Le Festival Musical de Namur inaugure la saison avec Bach Drama , deux cantates profanes, drama per musica, en un acte. Sophie Junker, Leonardo Garcia Alarcon, le Chœur de Chambre de Namur et la Cappella Mediterranea, le mardi 14 juin.

Le Festival Musiq3 à Bruxelles rend hommage à Iannis Xenakis (avec Vassilena Serafimova, Laurent Delforge et Romain Tardy, le samedi 25 juin).

Le Royal Juillet Musical de Saint-Hubert titre un de ses concerts Saisons en miroir. Les Quatre Saisons de Vivaldi sont revisitées par le compositeur germano-britannique Max Richter ou l’argentin Astor Piazzolla (avec les Young Belgian Strings, Dirk Van de Moortel et Lorenzo Gatto, le samedi 2 juillet).

Le Festival de Stavelot qui fait la part belle et belge à la musique de chambre célèbre à la mi-août le bicentenaire de César Franck.

Les Nuits de Septembre à Liège, dédiées à la musique ancienne, accueille le Poème Harmonique dans Caligula, opéra sanguinaire de Giovanni Pagliardi (1637-1702). Folie du pouvoir et folie de l’amour font couler beaucoup d’encre et de sang (le dimanche 9 octobre).

Le Festival Musiq3 Brabant Wallon est le pendant brabançon du plus rock des festivals classiques. Musiq3 déménage en automne et ça déménage et ça fusionne. Céline Scheen, Karim Baggili et la kora baroque de Mamadou Dramé font voyager (le samedi 8 et le dimanche 9 octobre).

Le Festival Musical du Hainaut s’installe à Tournai et La Louvière. La cité de la Louve présente le projet FugaCités, rencontre entre la musique baroque et les cultures urbaines (par Le Concert de l’Hostel Dieu, Tiko, Mehdi Krüger et Jérôme Oussou, le samedi 8 octobre)

Isabelle Bodson, directrice des Festivals de Wallonie, au micro de Pascal Goffaux.