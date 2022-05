Les festivals de musique à ne pas manquer cet été

Le festival LaSemo est de retour à Enghien et propose une programmation pluridisciplinaire et familiale composée de concerts, conférences et animations avec l’idée de réinventer la notion de festival. Au niveau des activités, LaSemo propose des lancers de foin, des séances de yoga, des jeux pour enfants et même un marché des artisans. Six conférences seront organisées touchant des sujets tels que l’autisme, la transition urbaine ou encore l’écoféminisme.

Du côté des concerts, Girls In Hawaii, Les Déménageurs, Ben Mazué, Henri Dès ou encore Ladaniva se bousculeront sur la scène du LaSemo. Redécouvrez d’ailleurs l’émission The Band Next Door de Classic 21 consacrée à Girls In Hawaii en juin dernier :