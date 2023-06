Les festivals Boterhammen In Het Park et Feeërieën au parc de Bruxelles fin août

Le festival Feeërieën, axé sur une musique plus originale, moderne et diversifiée, invite plusieurs artistes de différents genres pour sa 19e édition.

Les artistes de dub Paul St. Hilaire (Tikiman) et Richard Akingbehin marqueront le début du festival lundi. Le groupe The Bug feat. Dis Fig se produira le même jour. Benjamin Abel Meirhaege, Valgeir Sigurðsson et Elisabeth Klinck investiront la scène le lendemain avec des morceaux entre electronica et classique contemporain. Mabe Fratti, chanteuse et violoncelliste se produira le même jour avec des extraits de son opus "Se Ve Desde Aquí".