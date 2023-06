Les festivals à ne pas manquer cet été 2023 : où reste-t-il encore des tickets disponibles ?

L’un des festivals les plus incontournables du pays, Rock Werchter se déroule cette année du 29 juin au 2 juillet. Déjà sold out en grande partie, il reste néanmoins des derniers tickets pour ce jeudi 29 juin. Ils sont à retrouver par ici. À l’affiche ce jeudi : The 1975, Aurora, Body Type, Charlotte De Witte, Raye et plein d’autres.