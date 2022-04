Les festivaliers vont payer leurs bières plus cher

Vous vous projetez peut-être déjà dans vos festivals d’été : vous checkez les nouveaux noms à l’affiche, réservez le camping et commandez quelques tickets "food&drink". Attention côté boisson, la bière coûtera plus cher en festival cette année : 3 euros à Dour, 3,34 euros à Tomorrowland et 3,50 euros à Rock Werchter.

Nos collègues de RTBF Info l’expliquent : ces augmentations ne sont pas liées directement aux prix des breuvages mais permettent de répercuter les fortes hausses de prix d’autres frais notamment l’électricité, les transports ou encore les cachets des artistes. A la bière comme à la bière donc : il faut bien renflouer les caisses ! Ceci dit, les prix augmentent chaque année mais après deux éditions supprimées, l’augmentation est plus frappante cet été 2022.

Côté réactions, certains espèrent que ça limitera la consommation générale d’alcool dans les festivals. Dans la même optique, des festivaliers annoncent qu’ils opteront désormais pour l’eau et le soda. D’autres encore semblent prêts à casser leur tirelire en ajoutant que la bière a toujours coûté cher en festival. Précisons toutefois que la bière ne sera pas la seule boisson impactée par la hausse des prix.

Avec la crise sanitaire, le secteur musical a en tout cas suffisamment trinqué. La réouverture des festivals, c’est l’heure des retrouvailles entre le public et les artistes. Vibrer ensemble de part et d’autre de la scène au Dour Festival, Pukkelpop, à Rock Werchter, Esperanzah !, Couleur Café ou sur d’autres plaines, c’est un sentiment galvanisant à consommer pour le coup sans modération !