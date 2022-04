Les fermes pédagogiques, pour découvrir la vie à la ferme

Mais au-delà de la découverte des animaux, les fermes pédagogiques permettent surtout de comprendre le monde agricole et découvrir la réalité du terrain. Alexandra Carrara nous explique que "l’objectif des fermes pédagogiques est certes de mettre en évidence le métier d’agriculteur et de montrer ce à quoi ressemble le monde animal et végétal. Les visiteurs peuvent apprendre à nourrir les animaux, à récolter et cuisiner des produits de la ferme… Apprendre d’où viennent les légumes, les œufs, les céréales et la viande qu’ils mangent tous les jours. Mais le but de ces structures, c’est aussi d’attirer l’attention sur les enjeux économiques, environnementaux et technologiques des agriculteurs."