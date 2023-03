Les fermes aussi se numérisent. Découverte d’exemples concrets.

L’agriculture aujourd’hui, et l’élevage en particulier, n’a plus rien à voir avec l’agriculture et l’élevage de la génération précédente. Le numérique a fait son entrée dans les fermes, proposant une série d’outils qui peuvent être très utiles aux professionnels du secteur.

A Jalhay, la ferme des Gevray accueillait ce mercredi, à l’occasion des Milk Days, des agriculteurs voulant en savoir plus sur cette numérisation : " Le secteur agricole évolue et se transforme, et donc on voit apparaître de nouvelles technologies. Evidemment on parle beaucoup d’intelligence artificielle, d’appareils connectés, etc. Ce sont des choses qui arrivent aussi dans le milieu agricole. C’est un secteur qui est en pleine évolution ", explique Sandrine Quoibion, experte au sein de l’agence du numérique pour le programme agriculture du futur.

" Le numérique aujourd’hui, ça permet d’avoir une vision plus claire de son activité. Par exemple, le collier connecté pour une vache. Un éleveur, grâce à ça, peut anticiper quand il y aura un vêlage ou être averti directement quand il y en a un. Donc on arrive sur des solutions qui vont aussi améliorer le bien-être de l’agriculteur ", ajoute-t-elle.

Dans leur travail quotidien, les agriculteurs ont besoin de certaines données. C’est le cas par exemple de la quantité d’herbe disponible dans leurs pâtures. Le projet Sunshine est là pour les aider (écoutez ci-dessous l’interview de Yannick Curnel, attaché scientifique au centre wallon de recherche agronomique).

Autre donnée importante pour les agriculteurs, la météo (écoutez ci-dessous l’interview de Damien Rosillon, chef du projet Agromet).

Quant au programme Salve, il permet de diminuer le temps de réaction des éleveurs face à certains problèmes (écoutez ci-dessous l’interview du Docteur Léonard Théron, directeur technique de Rumexperts).

Des innovations qui se veulent aussi accessibles financièrement aux petites exploitations.