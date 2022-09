Les femmes vikings, des piliers de l’économie nord-atlantique

Ainsi, pendant que les hommes partaient en expédition militaire ou commerciale, les femmes étaient en charge de faire tourner l’appareil économique. Elles se chargeaient de l’élevage des animaux laineux, de la fabrication et du commerce des étoffes.

Mais ce qui a permis à l’auteure d’élaborer ses observations, c’est l’analyse des techniques de tissage sur les fragments. Elle a en effet remarqué qu’au fil du temps, les tissus des femmes populaires étaient de plus en plus conçus avec des techniques qui permettaient une confection plus rapide et à plus grande échelle.