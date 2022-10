Les femmes, sous-représentées au prix Goncourt ?

Les écrivains Jules et Edmond de Goncourt, les frères fondateurs du prix éponyme, étaient des langues de vipère notoires. Dans leur "Journal", ils ne cessent d’évoquer la femme avec une plume trempée dans du vinaigre : "Impudique, superficielle dans la conversation, intrigante, moralement méprisable, dépourvue de sens littéraire […] Dans le meilleur des cas, ces jolis animaux atteignent à l’intelligence du singe".

En 1904, un an après la remise du premier Goncourt, 22 femmes de lettres dénoncent la misogynie du jury pour avoir dédaigné Myriam Harry et sa "Conquête de Jérusalem". En réaction, elles fondent le prix Femina et lui décernent leur premier prix.

Il faut attendre 42 ans pour voir la première lauréate du Goncourt : Elsa Triolet en 1945, pour son recueil de nouvelles "Un accroc coûte deux cents francs". Le jury récompense la femme de Louis Aragon mais aussi une résistante emblématique au moment où trois jurés – dont Sacha Guitry – sont poursuivis pour avoir collaboré avec l’occupant allemand.