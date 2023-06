Les femmes sont encore très peu nombreuses au sommet de la hiérarchie du BEL 20

Dans quatre entreprises, on ne trouve la trace d’aucune femme au sommet de l’exécutif. Une seule entreprise (Melexis) compte une présidente de conseil d’administration et une seule société (Solvay) dispose d’une directrice générale. Une autre (BARCO) est menée par une codirection mixte. En outre, seulement cinq femmes sur les 96 présentes dans un conseil d’administration disposent d’une fonction exécutive. Jump, qui travaille à une plus grande inclusivité dans les entreprises, estime que ces chiffres confirment la nécessité de réviser la loi 2011 afin de pousser les entreprises à être pro-actives en matière de mixité. "Je prendrai l’initiative, comme la directive européenne 'quotas' nous y incite, pour étendre les principes de la loi belge portant sur les quotas dans les conseils d’administration aux conseils de direction, et autres comités exécutifs, des sociétés cotées", a commenté Marie-Colline Leroy, secrétaire d’État à l’Égalité des chances et des genres.