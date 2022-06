Les femmes se masturbent de plus en plus

En matière de masturbation, les femmes rattrapent peu à peu leur retard sur les hommes. C’est la conclusion de la marque de sextoys Womanizer qui, pour la troisième année consécutive, publie une enquête mondiale sur les différences hommes-femmes des pratiques masturbatoires.

Nous sortons du mois de mai, mois de la masturbation, pour apprendre que l’écart masturbatoire entre les hommes et les femmes s’est considérablement réduit, puisqu’il est passé de 62% en 2021 à 47% en 2022.

Selon l’enquête de Womanizer* réalisée dans une dizaine de pays auprès de 22.315 participants, les femmes se masturbent 76 fois par an en moyenne, soit 23 fois de plus que l’année dernière. C’est au Royaume-Uni que les femmes se masturbent le plus : 100 fois par an (contre 59 en 2021).

Si l’écart semble se réduire de façon spectaculaire, 2022 ne marque pour autant pas l’égalité dans ce domaine, pointe toutefois l’enquête. En effet, les hommes se masturbent en moyenne 2,8 fois par semaine, soit deux fois plus que les femmes (1,4 fois par semaine).