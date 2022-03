“Les femmes savent pourquoi”, un mois de mars 100% féminin à Jupille-Wandre

Montenero est un spectacle né d’entretiens et de rencontres effectuées par les comédiennes. Elles parlent et chantent : des chants que l’on sent venus de très loin. La performance rappelle que les femmes de l’immigration italienne n’étaient pas uniquement des accompagnatrices, cantonnées à la cuisine. Quelle est l’histoire de ces femmes arrivées dans l’ombre de ces travailleurs ? Montenero, c’est aussi une participation à l’Europe, à la mémoire ouvrière, à la lutte des femmes et contre la xénophobie.

Le spectacle sera joué le vendredi 11 mars à 20h15 à la salle Prévers de Jupille. Il est mis en scène par Martine de Michele, que nous avions déjà interrogé cet été d pour les 75 ans des accords charbon.