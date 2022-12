Les femmes qui ont marqué 2022

Militante pour les droits civiques, féministe, intellectuelle et auteure, Angela Davis lutte depuis toujours contre toutes les formes d’injustices et d’inégalités. Elle est connue pour son engagement sans faille dans tous ses combats. Le 25 avril 2022, elle était à Bruxelles pour discuter et débattre avec de jeunes militant·es, des associations de femmes et d’artistes engagées.

Au Cirque Royal, elle a été interviewée par Safia Kessas et par quatre grandes témoins : Henriette Essaimi Kaullot pour La voix des sans-papiers, Julia Gligli des Young Gifted from Brussels, Selma Benkhelifa des femmes intergénérationnelles et Geneviève Kalinda du Collectif Mémoire Coloniale et Lutte contre les Discriminations.